Новости политики

Мерц предрек скорый конец «режима» в Иране

Sodiq Adelakun/Reuters
Sodiq Adelakun/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предрек скорый конец «режима», который установлен в Иране. Его слова во время визита в Индию приводит Tagesschau.

«Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима», — заявил Мерц.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

В США заявили, что, помимо военных операций, рассматривают кибероперации и психологические кампании среди вариантов действий в отношении Ирана.

Ранее посол США предупредил Иран, что сдержанность Трампа не безгранична.

