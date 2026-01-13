В Петербурге раскрыли масштабную схему фиктивной регистрации мигрантов

МВД: почти две тысячи иностранцев незаконно легализовали в хостеле в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли масштабную схему регистрации иностранцев. Всего в хостеле в Северной столице было незаконно зарегистрировано 1742 мигрантов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские установили, что злоумышленники массово регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко, однако на самом деле мигранты там не проживали», — говорится в сообщении.

По словам Волк, в ходе обысков правоохранители проверили документы постояльцев, изъяли документацию. Также был задержан подозреваемый в организации незаконной регистрации — гражданин одного из государств СНГ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников преступления.

До этого в Ульяновской области выявили схему легализации мигрантов под видом ценных специалистов. Житель Комсомольска-на-Амуре вместе с сообщниками оформлял иностранцам фиктивные ходатайства о привлечении их как высококвалифицированных специалистов. Эти документы позволяли мигрантам легализовать свое пребывание в России.

Ранее женщина за полгода прописала в своей квартире на Камчатке почти 300 мигрантов.