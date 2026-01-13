Evolute прекратил продажи самого дешевого электромобиля в России

На официальном сайте российского автобренда Evolute больше не представлен седан i-Pro, сообщает Авто Mail.

«Ранее автомобиль занимал на сайте российской марки центральное место. По данным нашего проекта, это прямое следствие полного завершения цикла официальных продаж данной модели в России», — сообщает портал.

Выпуск электрических седанов Evolute i-Pro стартовал на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году. О завершении производства этой модели в связи с исчерпанием жизненного цикла было объявлено в октябре 2025-го.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

Ранее были названы самые продаваемые электромобили в Москве.