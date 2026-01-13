Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Evolute прекратил продажи самого дешевого электромобиля в России

В России завершились продажи самого дешевого электромобиля Evolute i-Pro
Evolute

На официальном сайте российского автобренда Evolute больше не представлен седан i-Pro, сообщает Авто Mail.

«Ранее автомобиль занимал на сайте российской марки центральное место. По данным нашего проекта, это прямое следствие полного завершения цикла официальных продаж данной модели в России», — сообщает портал.

Выпуск электрических седанов Evolute i-Pro стартовал на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в 2022 году. О завершении производства этой модели в связи с исчерпанием жизненного цикла было объявлено в октябре 2025-го.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

Ранее были названы самые продаваемые электромобили в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607903_rnd_7",
    "video_id": "record::3cf6307a-c128-4cb6-ad2b-42eb8907b16a"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+