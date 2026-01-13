Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева 14 января возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом РИА Новости заявила адвокат Наталья Байрам.

«С нового года была сформирована новая коллегия, и в нее включен новый судья», — сказала она.

Адвокат добавила, что рассмотрение дела не вернется к началу, поскольку часть судей остались прежние, как и докладчик, оно будет продолжено с той точки, с которой было приостановлено.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.