Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела Гуцул 14 января
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева 14 января возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом РИА Новости заявила адвокат Наталья Байрам.

«С нового года была сформирована новая коллегия, и в нее включен новый судья», — сказала она.

Адвокат добавила, что рассмотрение дела не вернется к началу, поскольку часть судей остались прежние, как и докладчик, оно будет продолжено с той точки, с которой было приостановлено.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608071_rnd_6",
    "video_id": "record::e24c03ea-9f44-4327-93a9-6ad90c13aa7a"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+