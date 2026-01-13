В Китае заявили, что протесты в США ведут к политическому кризису

Sohu: протесты ведут к политическому кризису между американцами и Белым домом

В десятках крупных городов США прошли масштабные уличные протесты, граждане призвали властей ликвидировать Иммиграционную и таможенную службу США (ICE) и убрать ее с городских улиц. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По данным журналистов, речь идет не о локальных беспорядках, а о синхронном выступлении по всем Соединенным Штатам.

Изначально многие предположили, что акции связаны с нелегальной миграцией, в действительности же поводом для протестов стала ликвидация американки в ходе операции федеральных силовиков. Когда силовое ведомство, созданное для контроля миграции, применило оружие против собственных граждан, общественное напряжение вырвалось наружу, говорится в статье.

Трагедия произошла в Миннеаполисе 7 января. Сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

Пострадавшей оказалась 37-летняя Лэйн Николь Гуд. У нее было гражданство США, она не имела отношения к нарушениям миграционного законодательства.

Ранее тысячи человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации Трампа.