В аэропортах Краснодарского края задержали почти 50 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет. Это следует из данных на сайте воздушных гаваней.

В аэропорту Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Кутаиси (Копитнари), Казань, Екатеринбург, Красноярск, Наманган (Узбекистан) и Сургут.

На прилет задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Красноярска и Сургута. Также два рейса из Узбекистана и один — из Турции.

В аэропорту Сочи задержаны вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет задерживаются шесть рейсов — три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург. На прилет задержаны еще четыре рейса: из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, а также Кутаиси (Копитнари).

12 января аэропорт в Краснодаре приостанавливал обслуживание рейсов «в связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». Все службы аэропорта Краснодара были усилены. Отмечается, что сотрудники беспрерывно расчищали снег и обрабатывали перроны, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и привокзальную площадь.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.