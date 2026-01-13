Размер шрифта
Новости политики

Эксперты оценили шансы на одобрение конгрессом законопроекта о Гренландии

Govtrack: у законопроекта о Гренландии низкие шансы на одобрение в конгрессе
Evgeniy Maloletka/AP

У законопроекта об аннексии Гренландии низкие шансы на одобрение в конгрессе США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценки содержатся на сайте профильного портала Govtrack.

По оценке экспертов, вероятность принятия инициативы об аннексии Гренландии комитетом по иностранным делам нижней палаты законодательного органа не превышает 10%. Шанс того, что законопроект примет палата представителей, составляет 2%.

Если законопроект будет принят, то Гренландия будет считаться штатом США, а американский президент Дональд Трамп получит полномочия принимать «необходимые меры, в том числе добиваться переговоров с Королевством Дания с целью аннексии Гренландии или присоединения ее иным путем в качестве территории США».

13 января Белый дом опубликовал в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию.

