Главврач новокузнецкой больницы отстранен от должности после смерти младенцев

Главврач больницы в Новокузнецке Херасков отстранен на время проверки СК

Главного врача больницы в Новокузнецке Виталия Хераскова отстранили от должности на время проведения проверки по факту смертей младенцев в медучреждении. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в Telegram-канале.

«Принял решение на период ее (проверки — «Газета.Ru») проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — говорится в сообщении.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

