Одна страна выступила против диалога Евросоюза с Россией

Посол Литвы в Евросоюзе Нериюс Алексеюнас заявил, что его страна выступает против возобновления диалога между Россией и ЕС. Его слова приводит LRT.

Он напомнил, что после начала СВО в политическом объединении договорились об условиях, при которых можно возобновить контакты с Москвой, и на данный момент они «далеки от выполнения».

«Есть условия... о которых мы договорились – когда мы можем возобновить контакты. Пока мы не видим аргумента, который бы свидетельствовал о том, что со стороны России что-то изменилось. Это обязательство, о котором мы договорились единодушно, поэтому мы должны единодушно решить, что что-то меняем в этой политике», – сказал Алексеюнас.

Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейскому союзу в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. В то же время спикер ЕК заметила, что до «этого уровня» еще не удалось добраться.

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

