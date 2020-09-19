Китай выступил против действий США в отношении TikTok и WeChat

В Министерстве коммерции Китая заявили, что Пекин выступает против решения США запретить скачивание в американском сегменте мессенджера WeChat и социальной сети TikTok. Об этом сообщает сайт ведомства.

В заявлении министерства указывается,что США ограничивают операции с мобильными приложениями TikTok и WeChat под предлогом национальной безопасности.

«Это наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний, нарушает нормальный рыночный порядок. Китай выступает решительно против этого», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat.

До этого американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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