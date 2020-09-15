12 белорусских IT-компаний решили «эмигрировать» в Латвию

12 белорусских IT-компаний решили перенести деятельность в Латвию, пишет агентство BNS со ссылкой на Министерство экономики Латвии.

Как пишет издание, министр экономики Янис Витенбергс заверил, что Латвия работает над тем, чтобы белорусские компании могли как можно скорее «эмигрировать». Для этого сформирована специальная команда, куда входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).

Отмечается, что консультации о переезде прошли уже 116 белорусских компаний и частных лиц. В этих компаниях работают около четырех тысяч человек.

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