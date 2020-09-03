«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о песне «Третье сентября»

Социальная сеть «ВКонтакте» будет защищать пользователей от шуток вокруг песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«ВКонтакте» объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новостной ленте записи со строчками из песни будут отмечены специальными предупреждениями.

В компании считают, что таким образом позаботятся о людях, «ставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Третье сентября близко»: как Шуфутинский реагирует на мемы

— Лоза раскритиковал мемы о «Третьем сентября»