«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о песне «Третье сентября»
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Социальная сеть «ВКонтакте» будет защищать пользователей от шуток вокруг песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«ВКонтакте» объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новостной ленте записи со строчками из песни будут отмечены специальными предупреждениями.
В компании считают, что таким образом позаботятся о людях, «ставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет».
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