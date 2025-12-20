На Украине в руках у мальчика взорвалась граната, которую принес домой военный

В Сумах на севере Украины в руках 11-летнего мальчика взорвался запал гранаты. Об этом сообщает в Telegram-канале Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

В ведомстве рассказали, что взрывоопасный предмет принес сожитель матери ребенка, который служит в армии. Когда взрослые не следили, мальчик взял запал от гранаты и оторвал кольцо. Он пострадал при взрыве и был госпитализирован. Сейчас мальчик в стабильном состоянии.

«В месте проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы», — отметили в ГБР.

Там добавили, что после инцидента проводят досудебное расследование по факту нарушения правил обращения со взрывчатыми предметами.

В январе этого года в Киеве произошел взрыв на радиостанции «Армия FM». В помещении детонировал армейский взрыватель, находившийся там в качестве экспоната. При этом пострадала 25-летняя радиоведущая.

Согласно публикации «Украинской правды», боеприпас принес в студию один из приглашенных гостей-военнослужащих. Во время эфира ведущая взяла взрыватель в руки и начала его вертеть, после чего раздался взрыв. Женщина получила осколочные ранения руки и живота.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.