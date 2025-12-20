На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Macan принял военную присягу

В дивизии им. Дзержинского рэпер Macan принял военную присягу
Росгвардия

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) принял военную присягу во время прохождения срочной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Всего клятву на верность Отечеству дали более 400 новобранцев, которые успешно прошли курс молодого бойца, уточнили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации», — говорит музыкант на распространенных ведомством кадрах.

Перед присягой военнослужащие в течение месяца занимались строевой, физической и огневой подготовкой, изучали общевоинские уставы, учились обращаться со штатным оружием, добавили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что Macan в армии распределили в водители. Отмечается, что сослуживцы дали рэперу прозвище Макак.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.

