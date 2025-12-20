Macan принял военную присягу

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) принял военную присягу во время прохождения срочной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.
Всего клятву на верность Отечеству дали более 400 новобранцев, которые успешно прошли курс молодого бойца, уточнили в ведомстве.
В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации», — говорит музыкант на распространенных ведомством кадрах.
Перед присягой военнослужащие в течение месяца занимались строевой, физической и огневой подготовкой, изучали общевоинские уставы, учились обращаться со штатным оружием, добавили в пресс-службе.
Накануне стало известно, что Macan в армии распределили в водители. Отмечается, что сослуживцы дали рэперу прозвище Макак.
Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.