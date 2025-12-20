Стал известен ответ ФИФА про гол Кержакова за сборную России, который может лишить Дзюбу рекорда

В ФИФА предложили обратиться в Германию, чтобы переписать гол на Кержакова

Известный спортивный блогер Дмитрий Егоров на своем YouTube-канале рассказал про ответ Международной федерации футбола (ФИФА) по вопроса гола Александра Кержакова, который может лишить Артема Дзюбу единоличного рекорда по забитым мячам в сборной России.

Егоров утверждает, что в ФИФА предложили обратиться к организаторам матча, который был 20 лет назад, поговорить с Немецким футбольным союзом и Российским футбольным союзом, если протокол матча будет переписан, то забитый мяч запишут на Кержакова.

«Может, Кержаков уже, конечно, начинает писать в Немецкий футбольный союз: «Здравствуйте, я из России, Александр Кержаков, футболист сборной…» Его пошлют и спросят, читал ли он канцлера Германии Фридриха Мерца», — добавил Егоров.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов.

Ранее Дзюба сделал заявление из-за ситуации с Кержаковым и бомбардирским рекордом.