В Волгодонске арестовали экс-мэра города

Бывший руководитель администрации города Волгодонск Ростовской области Юрий Мариненко взят под стражу по подозрению в совершении мошеннических действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Ростовской области.

«Постановлением Волгодонского районного суда <...> подозреваемому Мариненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, на 2 месяца», — говорится в заявлении.

В отношении Мариненко возбуждено уголовное дело по статье 159, ч. 4, Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам следствия, в период с 11 мая 2015 года по 20 мая 2016 года Мариненко, используя свое служебное положение, предоставил ложные сведения должностным лицам администрации города. В результате чего, как утверждается, он сам и член его семьи были незаконно признаны малоимущими для получения социального жилья. Впоследствии, на основании договора социального найма, ему было предоставлено жилое помещение, которое он затем безвозмездно передал члену семьи. Стоимость указанного жилья оценивается более чем в 2,5 миллиона рублей.

Юрий Мариненко покинул пост главы администрации Волгодонска в июле 2025 года. Он занимал эту должность с марта 2024 года. До этого периода он руководил межмуниципальным управлением МВД «Волгодонское».

