Трамп подписал новый указ об ограничении работы TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сделку по приобретению компанией ByteDance (владелец TikTok. — прим. ред.) музыкального сервиса musical.ly, передает РИА «Новости».
В документе указывается, что ByteDance с помощью покупки соцсети musical.ly, «может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США».
Как отмечается в указе, после сделки произошло слияние TikTok и сервиса musical.ly. Таким образом, ByteDance создала единую платформу.
Трамп в своем указе дал компании 90 дней на то, чтобы отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, которые были собраны в США при помощи TikTok или musical.ly.
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