Сбербанк опровергает сообщения об отмене бесплатных уведомлений о переводах

Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические SMS-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физических лиц в прежнем режиме, заявили «Газете.Ru» в пятницу в пресс-службе банка.

Ранее 14 августа появились сообщения о введении комиссии за соответствующие уведомления. Сбербанк опровергает эти сведения.

В Сбербанке подчеркнули, что получение одноразового пароля в SMS-сообщении является бесплатным, а новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится.

Кроме того, в сообщении Сбербанка подчеркивается, что большинство его клиентов в настоящее время уже используют новую модель информирования с расширенным функционалом в Сбербанк Онлайн.

«Этот способ получения уведомлений более удобен и безопасен: он включает в себя детали по операциям, остатки после совершения перевода», — отмечается в пресс-релизе.

Сервис уведомлений продолжает развиваться, появляются новые удобные опции — например, сведения по операциям с вкладами.

Теперь вместо многочисленных SMS клиент будет получать пуш-уведомление касательно перевода с возможностью получить детализацию об операции в Сбербанк Онлайн.