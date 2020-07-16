Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
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Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
По данным издания, хакеры разместили на страницах бизнесменов сообщения, что удвоят денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.
Судя по всему, на данный момент контроль над аккаунтом Маска уже удалось вернуть, все сообщения удалены.
Причины массового взлома аккаунтов в настоящий момент не установлены. Сами предприниматели никак не прокомментировали ситуацию.
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