Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса

Учения по обеспечению устойчивости и безопасности рунета отложены из-за невозможности провести подготовительную работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проведение учений было запланировано на 20 июня. Работа над проведением учений будет возобновлена с учетом эпидемиологической обстановки, отметили в Минкомсвязи.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации». Согласно закону, в России будет создана независимая инфраструктура для обеспечения целостности, устойчивости и безопасности интернета в России при возникновении внешних угроз.

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