Патент российского изобретателя по иску Apple не аннулируют по решению суда

Суд по интеллектуальной собственности отклонил заявление российской «дочки» компании Apple «Эппл Рус» к изобретателю Арташесу Икономову на мобильный телефон с экстренной связью. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, его патент не будет аннулирован.

Икономов запатентовал «Мобильный телефон с экстренной связью» в 2013. Устройство позволяло отправлять записанное заранее голосовое или тестовое сообщение одному или нескольким людям в случаев угрозы. «Эппл Рус» обратилась в суд по интеллектуальным правам в 2019 году с иском по аннуляции патента.

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