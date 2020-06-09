В работе Google произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе электронных сервисов компании Google, люди не могут получить доступ к своим учетным записям. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, сбой начался в районе 6.30 по мск.

Около 65% пользователей пожаловались на сбой в работе поисковой строки, еще 34% не смогли получить доступ к своим учетным записям.

Также 65% сообщивших о сбоях не смогли запустить видеоролики на Youtube, 5% не смогли зайти в свои аккаунты на видеохостинге.

Наибольшее количество жалоб на работу приходит из США, Германии и Австрии. Жалуются также пользователи других стран ЕС и Бразилии.

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