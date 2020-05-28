Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп поставил подпись на указе о регулировании работы социальных сетей. Об этом сообщает СNN.

В документе отмечается, что у соцсетей, в том числе Twitter, была беспрецедентная защита от ответственности.

«Указом будет установлено новое регулирование на основе раздела 230 закона (об этике в сфере. — прим.ред.) коммуникаций», — сказал Трамп.

Он отметил, что в соответствии с данным документом, причастные к цензуре или политическим действиям соцсети, больше не будут иметь «защиту от ответственности».

Ранее американский президент пригрозил закрыть или ограничить работу соцсетей после кого, как Twitter определил его посты как недостоверные.

До этого под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

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