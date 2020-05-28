Цукерберг раскритиковал Twitter из-за «значка неправды» на публикации Трампа

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал социальную сеть Twitter за маркировку одного из твитов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как не соответствующий действительности, передает Fox News.

«Я твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это», — заявил Цукерберг.

Ранее система Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду, разместив под твитом предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в подписи направляет на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

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