Новости политики

Постпред Украины в ООН призвал к новым санкциям против России

Постпред Украины в ООН Мельник призвал к новым санкциям против России
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал союзников на Западе немедленно передать Киеву системы ПВО, а также усилить санкционное давление на Россию. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, Киеву «нужно оружие дальнего действия для нейтрализации будущих атак».

Мельник также призвал Запад «ввести дополнительные санкции , усилив экономическое давление на Россию, в частности, более жесткие меры, направленные против теневого флота, которые еще больше ограничат доходы от энергетики, а также способность Москвы покупать компоненты для производства оружия».

13 января постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока президент Зеленский «не придет в чувства» и не согласится на реалистичные условия переговоров.

В этот же день постпред России при ООН заседании привел данные о пострадавших среди гражданского населения в результате украинских атак в декабре 2025 года. Их число составило как минимум 367. Небензя добавил, что 56 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее глава МИД Украины понадеялся на поставки ПВО в зимний период.

