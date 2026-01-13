Над пятью регионами РФ за ночь сбили более 10 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 января перехватили и уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

В заявлении уточняется, что атака продолжалась с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января. ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Вечером 12 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что город Елец подвергся атаке украинских БПЛА. Из-за действий ВСУ пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочным ранением.

При этом машина скорой помощи получила повреждения при падении обломков беспилотников. Тем не менее врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему, подчеркнул глава региона.

Также после атаки в населенном пункте загорелись несколько частных домов. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорания. Трехэтажный жилой дом и ряд частных домов оказались повреждены. На места происшествий выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.