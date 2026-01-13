Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Над пятью регионами РФ за ночь сбили более 10 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА за ночь
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 января перехватили и уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА).

В заявлении уточняется, что атака продолжалась с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января. ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Вечером 12 января губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что город Елец подвергся атаке украинских БПЛА. Из-за действий ВСУ пострадал один человек, его доставили в больницу с осколочным ранением.

При этом машина скорой помощи получила повреждения при падении обломков беспилотников. Тем не менее врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему, подчеркнул глава региона.

Также после атаки в населенном пункте загорелись несколько частных домов. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорания. Трехэтажный жилой дом и ряд частных домов оказались повреждены. На места происшествий выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606397_rnd_0",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+