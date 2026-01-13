Рублю предрекли устойчивость в 2026 году

В 2026 году курс рубля сохранит относительную устойчивость. Доллар, вероятно, будет стоить 90–96 рублей, а евро — около 98–104 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Ключевыми драйверами валютных трендов останутся экспортные поступления, мировые цены на сырье и политика Банка России. Центробанк, допускаю, продолжит придерживаться жесткой линии по сдерживанию инфляции. Если бюджет сохранит умеренный характер, а внешнеэкономическая обстановка останется стабильной, резких скачков курсов ждать не приходится. Юань, полагаю, удержится в районе 12–13 рублей», — отметила Епифанова.

По ее мнению, этому будет способствовать рост объемов торговли с Китаем, расширение взаиморасчетов в национальных валютах и постепенное привыкание бизнеса к новым условиям внешней торговли.

Дополнительной опорой для рублевой стабильности станет развитие несырьевого экспорта, считает Епифанова. В целом 2026 год пройдет под знаком предсказуемости и умеренного валютного спокойствия, заключила эксперт АСИ.

Ранее в «Гарда Капитал» объяснили падение доллара.