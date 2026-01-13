Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Рублю предрекли устойчивость в 2026 году

Эксперт АСИ Епифанова: курс рубля сохранит устойчивость в 2026 году
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2026 году курс рубля сохранит относительную устойчивость. Доллар, вероятно, будет стоить 90–96 рублей, а евро — около 98–104 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Ключевыми драйверами валютных трендов останутся экспортные поступления, мировые цены на сырье и политика Банка России. Центробанк, допускаю, продолжит придерживаться жесткой линии по сдерживанию инфляции. Если бюджет сохранит умеренный характер, а внешнеэкономическая обстановка останется стабильной, резких скачков курсов ждать не приходится. Юань, полагаю, удержится в районе 12–13 рублей», — отметила Епифанова.

По ее мнению, этому будет способствовать рост объемов торговли с Китаем, расширение взаиморасчетов в национальных валютах и постепенное привыкание бизнеса к новым условиям внешней торговли.

Дополнительной опорой для рублевой стабильности станет развитие несырьевого экспорта, считает Епифанова. В целом 2026 год пройдет под знаком предсказуемости и умеренного валютного спокойствия, заключила эксперт АСИ.

Ранее в «Гарда Капитал» объяснили падение доллара. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599671_rnd_7",
    "video_id": "record::b8f4bc39-2c68-4c0d-a288-3543310bf954"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+