В Белом доме рассмотрят варианты действий в отношении Ирана

Спектр вариантов действий США в отношении Ирана может включать кибероперации и психологические кампании. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на чиновников Пентагона.

Отмечается, что кибероперации и психкампании должны помочь разрушить местные командные структуры, связи и государственные СМИ. Они могут осуществляться вкупе с военной силой или в качестве самостоятельных вариантов действий, говорится в сообщении.

Президенту США Дональду Трампу уже доложили обо всех вариантах мер. 13 января его команда по национальной безопасности обсудит в Белом доме список вариантов действий в отношении Ирана.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не побоится использовать мощь американской армии против Ирана.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее США призвали своих граждан срочно покинуть Иран.