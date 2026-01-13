Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, на занятых рубежах организована устойчивая оборона. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что город находится под контролем подразделений группировки войск «Восток». Тем не менее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратак с применением артиллерии и беспилотников. Эти попытки своевременно выявляются и отражаются, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что группировка «Восток» продолжает продвижение вперед, чтобы взять под контроль всю территорию Запорожской и Днепропетровской областей.

12 января сообщалось, что военнослужащий ВС РФ уничтожил здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе. На опубликованном видео видно, как российский боец сумел приблизиться к постройке и закинуть в нее противотанковую мину. В это время его сослуживцы отвлекали укрывающихся украинских солдат стрелковым боем.

27 декабря президенту России Владимиру Путину было доложено, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.