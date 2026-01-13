Спрогнозированы ставки по ипотеке на 2026 год

Финансист Сташкова: средние ставки по ипотеке на новостройки составят 15% в 2026 году

Средние ставки по рыночной ипотеке на новостройки составят 15% в 2026 году, а на вторичные квартиры — около 17%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» менеджер продукта «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Екатерина Сташкова.

«Основной ориентир для всего финансового рынка — ключевая ставка Банка России. Согласно прогнозу ЦБ, к концу 2026 года она может снизиться до 12–13%. Это позитивный сигнал для ипотечного рынка, который повлечет снижение ипотечных ставок. Такая тенденция оживит рынок. Объем выдач в 2026 году может вырасти на 20% по сравнению с 2025-м, достигнув 4,6 трлн рублей. Ставки по льготным программам, таким как «Семейная ипотека», не привязаны напрямую к решениям ЦБ. Однако и здесь нас ждут изменения. Во-первых, с 1 февраля 2026 года, по планам Минфина, супруги не смогут брать по отдельному льготному кредиту — они будут оформляться только как созаемщики по одному договору», — отметила Сташкова.

По ее словам, во-вторых, обсуждается введение дифференцированной ставки по «Семейной ипотеке» в зависимости от количества детей. Например, это может быть сетка 4–6–12%, предупредила Сташкова. Это сделает программу более адресной, считает финансист.

Хотя ключевая ставка ЦБ РФ — главный фактор, ипотека не является ее зеркальным отражением, подчеркнула Сташкова. По ее словам, конечная ставка для заемщика — это сложная формула: ключевая ставка плюс надбавка банка. Эта надбавка включает в себя оценку рисков, маржу и другие факторы. Чтобы рыночная ипотека стоила, например, 12%, ключевая ставка должна быть в районе 8–10%, констатировала Сташкова.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%. Ипотечные ставки в российских банках сейчас достигают 16,9–23,1%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ждать после снижения ключевой ставки до 16%.