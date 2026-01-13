Размер шрифта
Названо число россиян, оставшихся без света в новогодние каникулы из-за атак ВСУ

Мирошник: удары ВСУ в новогодние каникулы оставили без света 736 тысяч россиян
Атаки украинских войск во время новогодних каникул оставили без света около 740 тыс. жителей субъектов РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

«Из-за массированных ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») с применением дронов и РСЗО (реактивных систем залпового огня — «Газета.Ru») по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии за упомянутый период отключениями оказались затронуты не менее 736 тыс. человек», — отметил дипломат.

По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдалась в Белгородской области. Здесь без электроснабжения в разные промежутки времени оставались порядка 600 тыс. жителей.

Мирошник обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 11 января не оставляли попыток ударить как можно глубже по российской территории. За это время в 18 регионах РФ, расположенных на значительном расстоянии от зоны боевых действий, фиксировались атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Курской области подсчитали число сбитых за праздники дронов ВСУ.

