Врач рассказал, как выбрать матрас при остеохондрозе и сколиозе

У пациента со спинальной патологией при выборе матраса первична поддержка позвоночника и зоны поясничной области, а у здорового человека выбор чаще основан на личном комфорте и привычке позы сна, рассказал «Газете.Ru» врач — травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Зейнутдин Фарманов.

«Общие цели при патологиях позвоночника такие: сохранить нейтральное положение позвоночника (особенно в поясничном и шейном отделах), уменьшить пик давления в болезненных точках, обеспечить комфорт для ночного отдыха. При остеохондрозе можно отдать предпочтение матрасу средней жесткости или средне-жесткому с выраженной зональной поддержкой (поясничная вставка). Также важен хороший контурный верхний слой (лабильная пена или латекс)», – объяснил доктор.

По его словам, средне-жесткие поверхности улучшают качество сна и выравнивание позвоночника у людей с болями в спине.

«А при сколиозе важен индивидуальный подход. Важно учитывать степень искривления, локализацию и симптоматику, именно они определяют выбор. Как правило, нужны модели с зональной поддержкой и возможностью локальной коррекции положения (жесткие/умеренно-жесткие в боковой зоне таза/поясницы), но иногда при сильных болях выгоднее выбрать более мягкий верхний слой для смягчения давления. В сложных случаях важно опираться на рекомендации лечащего ортопеда или реабилитолога, а также тестирование нескольких моделей», – заключил Фарманов.

