Минобороны показало уничтожение военных ВСУ с флагом Украины в Красноармейске

Министерство обороны России обнародовало видеоролик уничтожения группы украинских военнослужащих, планировавших записать видео с флагом Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видны удары беспилотниками по группе противника, а также ликвидированные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и флаг, который они с собой несли.

В Минобороны заявили, что ВСУ не прекращают попытки проведения подобных пиар-акций с целью доказательства своего присутствия в населенных пунктах, которые перешли под контроль российских войск.

Отмечается, что украинское командование направило в Красноармейск три группы военнослужащих для проведения видеосъемки демонстрации национального флага в городе.

1 декабря 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в ДНР.

Ранее в ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом в Красноармейске по наводке украинского волонтера.