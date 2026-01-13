Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ при попытке повесить украинский флаг в ДНР

Минобороны показало уничтожение военных ВСУ с флагом Украины в Красноармейске
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны России обнародовало видеоролик уничтожения группы украинских военнослужащих, планировавших записать видео с флагом Украины в Красноармейске в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видны удары беспилотниками по группе противника, а также ликвидированные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и флаг, который они с собой несли.

В Минобороны заявили, что ВСУ не прекращают попытки проведения подобных пиар-акций с целью доказательства своего присутствия в населенных пунктах, которые перешли под контроль российских войск.

Отмечается, что украинское командование направило в Красноармейск три группы военнослужащих для проведения видеосъемки демонстрации национального флага в городе.

1 декабря 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в ДНР.

Ранее в ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом в Красноармейске по наводке украинского волонтера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606415_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+