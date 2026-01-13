Размер шрифта
Застрявший в Беринговом море теплоход вывели из тяжелых льдов

Ледокол вывел из тяжелых льдов теплоход «Мария», застрявший в Беринговом море
Ледокол вывел из тяжелых льдов теплоход, застрявший в акватории Берингова моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По словам источника, судно «Мария» застряло во льдах в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке еще 4 января. Теплоход транспортировал уголь в село Хатырка.

Как рассказали в прокуратуре, жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожало. Моряки были обеспечены достаточным количеством провизии.

На помощь теплоходу направили ледокол «Евпатий Коловрат». Он подошел к застрявшему судну 12 января и в тот же день приступил к его выводу изо льда.

«Теплоход вывели из тяжелого льда», — сообщил источник агентства.

Он уточнил, что в данный момент «Мария» продолжает следовать за ледоколом.

5 января в Республике Башкортостан три трактора провалились под лед на озере Мартыши. Как написал Telegram-канал Baza, местный бизнесмен выделил свой трактор для очистки озера рядом с объездной дорогой от снега. Однако организаторы работ переоценили толщину льда, и техника ушла под воду. На место происшествия направили еще два трактора, но и они провалились под лед. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Ранее в Свердловской области двое мужчин ушли под лед на снегоходе.

