Общество

СМИ сообщили, что некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником»

РИА Новости: жители центра Украины обрадовались удару «Орешником» по Львову
@MedvedevRussiaE/X

Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева были обрадованы ударом ракетного комплекса «Орешник» по цели рядом с городом Львовом на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье в Херсоне.

Отмечается, что на Украине привыкли, что боевые действия ведутся на юго-востоке страны.

«Вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что, мол, наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — поделился собеседник агентства.

11 января авторы китайского издания Sohu писали, что удар «Орешником» по Львову стал поворотным этапом в конфликте на Украине.

По мнению журналистов, удар «Орешником» уничтожил уверенность в безопасности Украины и отправил жесткое предупреждение странам Запада. Как отмечают китайские аналитики, целью атаки стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты. Это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период, предполагают авторы статьи.

Ранее на Украине раскрыли новые подробности об ударе «Орешника».

