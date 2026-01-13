Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала. Сведения о последствиях на земле уточняются.

Губернатор призвал граждан соблюдать предельную осторожность, следовать указаниям чрезвычайных служб, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

8 января Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах.

19 декабря стало известно, что в Таганроге после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины получили повреждения пять частных жилых домов. Кроме того, загорелись три автомобиля.

Ранее сообщалось, что Воронеже более 40 домов повреждены при атаке дронов ВСУ.