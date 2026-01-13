Размер шрифта
В МИД РФ заявили, что Зеленский понесет ответственность за атаки на журналистов

МИД РФ: Зеленского и его покровителей накажут за расправы над журналистами
Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским и его западные покровители не смогут уйти от ответственности за расправы над журналистами и военными корреспондентами. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

Дипломат обратилась к жителям страны по случаю Дня российской печати. Она отметила, что десятки сотрудников СМИ «заплатили самую высокую цену за свои убеждения», попав под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и в отдаленных от линии соприкосновения районах.

«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в соответствии с международным правом сотрудники СМИ приравниваются к гражданским лицам.

22 декабря прошлого года «Лента.ру» сообщила, что бывший корреспондент издания Николай Чигасов получил несовместимое с жизнью ранение в Донецкой народной республике. Мужчина подвергся атаке украинского беспилотника во время выполнения боевого задания в районе села Верхнекаменского. Это произошло еще в середине сентября, уточнялось в заявлении.

Ранее украинский дрон атаковал военного корреспондента РИА Новости в Запорожской области.

