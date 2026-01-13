Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

ВСУ во время боев за Гуляйполе разместили пункт управления БПЛА в местной школе

РИА Новости: военные ВС РФ выбили украинских бойцов из школы в Гуляйполе
Alina Smutko/Reuters

Украинские формирования, участвовавшие в боях за населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области, разместили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в местной школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на стрелка группировки российских войск «Восток» с позывным «Мансур».

По его словам, во время наступления бойцы Вооруженных сил РФ штурмовали опорные пункты украинских войск в Гуляйполе. Также им пришлось штурмовать одну из школ, так как там «засели» солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались», — отметил «Мансур».

Российский военнослужащий подчеркнул, что бойцам ВС РФ удалось подавить сопротивление украинских солдат. Когда они зашли в здание школы, то обнаружили в нем и боекомплекты ВСУ, и запасы провизии.

27 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что военнослужащие взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки «Восток».

Ранее российский военнослужащий подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606421_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+