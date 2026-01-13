Украинские формирования, участвовавшие в боях за населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области, разместили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в местной школе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на стрелка группировки российских войск «Восток» с позывным «Мансур».

По его словам, во время наступления бойцы Вооруженных сил РФ штурмовали опорные пункты украинских войск в Гуляйполе. Также им пришлось штурмовать одну из школ, так как там «засели» солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались», — отметил «Мансур».

Российский военнослужащий подчеркнул, что бойцам ВС РФ удалось подавить сопротивление украинских солдат. Когда они зашли в здание школы, то обнаружили в нем и боекомплекты ВСУ, и запасы провизии.

27 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что военнослужащие взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки «Восток».

Ранее российский военнослужащий подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе.