Новости. Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 января

Гидрометцентр: 13 января в Москве местами ожидается небольшой снег
Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве 13 января ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, на дорогах возможны гололедные явления. Днем столбик термометра опустится до -8 ... -10°C. По области будет -7... -12°C мороза.

Ночью в Москве может похолодать до -11°C, в Подмосковье — до -13°C.

На Крещение, 19 января, в столице может установиться морозная погода с похолоданием до -20... -25°C.

13 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в Москве в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается.

По его словам, выпавший в Москве снег попадает в категорию слабого и назвать его снегопадом было бы преувеличением. Согласно его прогнозу, в среду, 14 января, ожидается небольшой снег, который не повлияет на дорожную обстановку.

По состоянию на 13 января в Москве наблюдается рекордная высота снежного покрова после затяжных снегопадов, начавшихся в конце прошлой недели. Снегопад, прошедший 9–10 января, стал сильнейшим за последние 56 лет (с 1970 года). Высота снежного покрова достигла 49 см.

Ранее синоптик Макарова спрогнозировала морозную погоду на Крещение.

