Baidu: Россия и КНР нанесли синхронный удар по захотевшей ядерное оружие Японии

Россия и Китай синхронно ответили Японии, которая выразила желание обзавестись ядерным оружием. Об этом пишет китайское издание Baidu, перевод статьи опубликовало агентство АБН24.

«Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством. Если Китай и Россия предпримут даже незначительные действия, они легко могут перекрыть жизненно важную цепочку поставок для японской промышленности», — пишут авторы публикации китайского издания.

По их словам, Япония хотела бы обладать ядерным оружием, но РФ и КНР приняли превентивные меры.

Сперва Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, в котором оказались химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования.

В начале января Пекин сообщил Токио, что не будет заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов, включая сырье для микроэлектроники в военной отрасли.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что любое увеличение военных расходов государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должно осуществляться аккуратно, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности.

Ранее в Японии заявили о желании обзавестись ядерным оружием.