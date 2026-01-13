Житель Приморья встретил во дворе дома краснокнижных леопардов

Житель Приморского края встретил во дворе двух редких дальневосточных леопардов. Видео опубликовал Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что занесенные в Красную книгу хищники появились в селе Яконовка Уссурийского района. Увидев человека, они попытались скрыться, но этому им помешал забор. Животным пришлось потратить время, чтобы найти обратную дорогу в лес.

До этого в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Видео с места происшествия тоже опубликовал Amur Mash. Хищник пришел во двор дома в поселке Долми ночью.

Голос за кадром рассказал, что тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Потом люди «дверями где-то скрипнули», тигр испугался и «ускакал», перепрыгнув через забор. На видео можно увидеть следы крови и останки растерзанной собаки, которую тигр бросил в доме ее хозяина.

