Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Житель Приморья встретил во дворе дома краснокнижных леопардов

Amur Mash: два дальневосточных леопарда пришли в село Приморья
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Житель Приморского края встретил во дворе двух редких дальневосточных леопардов. Видео опубликовал Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что занесенные в Красную книгу хищники появились в селе Яконовка Уссурийского района. Увидев человека, они попытались скрыться, но этому им помешал забор. Животным пришлось потратить время, чтобы найти обратную дорогу в лес.

До этого в Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Видео с места происшествия тоже опубликовал Amur Mash. Хищник пришел во двор дома в поселке Долми ночью.

Голос за кадром рассказал, что тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей. Потом люди «дверями где-то скрипнули», тигр испугался и «ускакал», перепрыгнув через забор. На видео можно увидеть следы крови и останки растерзанной собаки, которую тигр бросил в доме ее хозяина.

Ранее обезьяна откусила палец уборщику в зоопарке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606331_rnd_7",
    "video_id": "record::8cca8cd2-be9d-4b06-9322-854c4ce68b71"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+