Власти Москвы объявили о создании приложения для контроля соблюдения карантина
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Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуэрд Лысенко заявил, что власти создали мобильное приложение для отслеживания лечащихся на дому больных коронавирусом, передает «Интерфакс».
Больных коронавирусом, у которых нет смартфонов, власти ими обеспечат для скачивания приложения.
Как пояснил Лысенко, будут применяться QR-коды для контроля за соблюдением карантина.
При этом уточняется, что тестируемое в Москве приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом не будет использоваться для контроля всех горожан.
Ранее в магазине приложений Google Play появилось и вскоре пропало приложение «Социальный мониторинг».
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