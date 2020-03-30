«Яндекс» начал отслеживать индекс самоизоляции россиян
Компания «Яндекс» проанализировала уровень самоизоляции граждан в условиях распространения коронавируса на основе открытых метрик с мобильных приложений. Данные были получены по крупным городам России, говорится в исследовании компании.
«Аналитики «Яндекса» рассчитали специальный индекс самоизоляции. Чем выше значение индекса, тем лучше люди выполняют карантинные предписания, где 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам», --сообщили в компании.
Анализ данных для выведения индекса схож с расчетом уровня загруженности дорог. За основу метрик были взяты типичные для будних дней показатели скопления граждан в городах-миллионниках, где 0 соответствует уровню часа пик, а 5 — глубокой ночи. В настоящий момент, подробная информация по крупным городам России доступна на сайте «Яндекса». Обновление данных происходят ежедневно.
«Как показывает статистика использования приложений «Яндекса», люди стали больше сидеть дома. В частности, в навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, средний индекс самоизоляции по России держится на уровне около 3 баллов, однако постепенно снижается. В Москве — чуть ниже 3.
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