Центр при Роскомнадзоре заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал анализ о децентрализованных сетях, в частности Tor и Telegram Open Network (TON), а также об интернете вещей (Internet of Things, IoT) и порядках блокировки в них запрещенной информации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что за данную работу федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН получит 9,2 млн рублей. Исследование должны быть готово к 30 июня 2020 года.

Ожидается, что исполнитель опишет принципы работы mesh-сетей, устройства IoT и принципы работы технологий, применяющих анонимные сетевые подключения, в том числе Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON. Кроме того, заказчик требует описания способов ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим подобные технологии и протоколы.

В Роскомнадзоре ответили, что намерены найти методы блокировки запрещенной информации.

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