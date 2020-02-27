РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
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Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА «Новости».
По словам астрофизика, 30-40% астрономических снимков будут испорчены из-за отражающегося от спутников солнечного света.
Самусь добавил, что эту инициативу также поддерживают в Европейском астрономическом обществе.
Система Starlink — спутниковая сеть, которая обеспечит Землю широкополосным доступом в интернет. Для этого планируется запустить 12 тысяч спутников.
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