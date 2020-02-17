Китай назвал США «империей хакеров»

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан считает, что Соединенные Штаты стали крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве, цитирует ТАСС.

По мнению Гэн Шуан, США — это «империя хакеров». Страна доказала это в свете последних событий, так как американские хакеры постоянно прослушивают и перехватывают данные других стран.

«Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела», — посетовал он.

Стоит отметить, что дипломат не назвал ни одного конкретного случая, подтверждающего его слова.

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