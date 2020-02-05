«Известия»: половине абонентов в России отказали в смене сотового оператора

Каждому второму российскому абоненту отказывают в переходе к другому оператору с сохранением своего номера, передают «Известия» со ссылкой на статистику Центрального научно-исследовательского института связи.

Уточняется, что за все время существования услуги переноса номера с 2014 года было подано 32,5 млн заявок, при этом одобрено только 15,1 млн.

В пресс-службе «Мегафона» объяснили, что причинами отказа могут стать следующие случаи: SIM-карта оформлена не на тех людей, которые ими пользуются, ошибки в договоре или неоплаченные счета.

В Tele2 сообщили, что участники рынка нередко стараются таким образом удержать клиентов и отклоняют заявки без видимых на то оснований.