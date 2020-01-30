Дуров вновь нашел уязвимости в WhatsApp

<img src="//img.gazeta.ru/files3/550/12871550/RTX5F14J-pic905-895x505-48297.jpg">

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь обнаружил уязвимости в мессенджере WhatsApp и выступил с критикой этого приложения. Об этом он написал в своем Tелеграм-канале.

Он заявил, что смартфон владельца Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком на планете, взломали через бэкдор в WhatsApp.

По словам Дурова, атаку совершило иностранное правительство.

«Учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится и пообещает не сажать бэкдоры в своих приложениях в будущем. Вместо этого они объявили, что виновата Apple, а не WhatsApp», — заявил Дуров.

Как известно, вице-президент Facebook насчет данного случая заявил, что взлому подверглась iOS, а не WhatsApp.

Дуров отметил, что как раз на устройствах iOS ошибки безопасности не было.

Как заверил разработчик Telegram, если бы Безос пользовался его приложением, то миллиардера бы не шантажировали.

Ранее Дуров призвал удалить WhatsApp со своих телефонов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Всего одно сообщение: как сломать WhatsApp навсегда

— «Я предупреждал»: Дуров призвал удалить WhatsApp

— Эпоха лицемерия: за что Дуров обругал WhatsApp