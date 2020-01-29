В ФСБ вычислили новый сервис с массовой рассылкой писем о «минировании»

Федеральная служба безопасности России заявила, что вычислила новый сервис, откуда рассылаются сообщения о минировании, передает РИА «Новости».

Ранее спецслужба объявила, что тысячи писем о «минировании» приходили с нидерландского сервиса Startmail. Теперь «почтовые террористы» отправляли сигналы с швейцарского Protonmail.

По данным ФСБ, с 24 января с этого сервиса активно отправлялись сообщения с угрозами в российские суда, больницы и школы.

«Все угрозы носили ложный характер», — уточнили в ФСБ.

В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура решили с 29 января ограничить доступ к сайту на территории России. Однако, по данным на 11.05 мск, сайт был еще доступен.

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