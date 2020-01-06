Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска
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Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON после ее запуска, а также не станет брать на себя ответственность за управление платформой и обязательства по ее поддержке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение компании.
«Telegram не будет контролировать TON. Код TON всегда будет открытым и общедоступным», — говорится в сообщении.
У компании не будет уникальных прав внутри платформы, подчеркнули в Telegram. Кроме того, компания не берет на себя обязательства по поддержке TON и по созданию приложений для нее.
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